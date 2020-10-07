الكويت تسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

المواطن - متابعة

سجلت الكويت 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 108743 حالة، في حين سُجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 639 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7328 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 597 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 100776 حالة.

يذكر أن عدد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وصل إلى أكثر من 36 مليون حالة حول العالم، بحسب ما كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم، في ظل الانتشار الكبير واللامحدود والمستمر للوباء التاجي في مختلف قارات العالم للشهر الحادي عشر على التوالي.

وتعلن منظمة الصحة العالمية، يوميًا، بشكل رسمي، عن أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد حول العالم، وكذلك عدد المتوفين، ومع حلول صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، كشفت الأرقام الصادرة عن المنظمة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، قد وصل لنحو 36 مليونًا و82 ألف حالة إصابة حول العالم، وأن عدد المتوفين قد وصل لنحو مليون و55 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين لأكثر من 27 مليونًا و173 ألف حالة.

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