‎الرئيسية
أخبار كورونا
الكويت تسجل 676 حالة كورونا جديدة

الكويت تسجل 676 حالة كورونا جديدة

2020/10/06
الساعة 3:24 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, العالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
9
0
طباعة
الكويت تسجل 676 حالة كورونا جديدة
المواطن - متابعة
العناوين الفرعية إخفاء
1 حالات كورونا في الكويت
2 فحص كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الثلاثاء تسجيل 676 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

حالات كورونا في الكويت

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 108268 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 632 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7457 حالة.

فحص كورونا في الكويت

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3583 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 764608 فحصًا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.


ذات صلة :
  • القاسم يستقيل من رئاسة التعاون بعد 8 سنوات
    •
  • التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران
    •
  • الشرق الأوسط مركز الذكاء الاصطناعي قريبًا
    •
  • المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ71 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4923
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :