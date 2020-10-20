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المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ59 حالة وإجمالي الحالات النشطة 8481

المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ59 حالة وإجمالي الحالات النشطة 8481

2020/10/20
الساعة 3:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ59 حالة وإجمالي الحالات النشطة 8481
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (375) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (329270) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8481) حالة من بينها (840) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (342968) حالة، توفي منهم (5217) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (385) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ المدينة المنورة 59، ينبع 31، مكة المكرمة 27، الرياض 23، خميس مشيط 20، المبرز 18، الهفوف 12، عرعر 12، جدة 10، أبها 9.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

حالات كورونا الجديدة


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