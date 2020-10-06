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المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ71 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4923
إجمالي الحالات 337243 تعافى منهم 332612

المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ71 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4923

2020/10/06
الساعة 3:48 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ71 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 4923
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (557) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (332612) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9708) حالات من بينها (932) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (337243) حالة، توفي منهم (4923) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (477) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ المدينة المنورة 71، مكة المكرمة 46، الهفوف 36، ينبع 29، الرياض 28، بلجرشي 23، الدمام 22.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

حالات كورونا الجديدة


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