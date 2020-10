المرشح الديمقراطي بايدن : أنا وزوجتي نصلي من أجل شفاء ترامب وميلانيا

المواطن - متابعة

أعرب المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعدما تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020