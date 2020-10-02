المرشح الديمقراطي بايدن : أنا وزوجتي نصلي من أجل شفاء ترامب وميلانيا

المواطن - متابعة

أعرب المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعدما تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

وقال بايدن في تغريدة له عبر تويتر : جيل (زوجته) وأنا نواصل الدعاء للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بالشفاء العاجل.. سنظل نصلي من أجل صحة وسلامة الرئيس الأمريكي وعائلته”.

تأثير إصابة ترامب على بايدن

من المحتمل أيضًا أن تؤثر الآثار المترتبة على تشخيص الرئيس على منافسه الديمقراطي، حيث سيحتاج بايدن إلى تحديد ما إذا كان يجب عليه أيضًا الدخول إلى الحجر الصحي بعد مشاركة مناظرة رئاسية مع دونالد ترامب قبل 72 ساعة فقط من ثبوت إصابته.

إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه اليوم أن التحاليل أثبتت إصابته هو وزوجته ميلانيا ترامب بالفيروس، مشيراً إلى أنهما سيبدآن عملية الحجر الصحي.

بدوره أعلن طبيب الرئيس الأميركي شون كونلي، أن صحة الرئيس الأمريكي لا تزال بخير، وأن الرئيس سيواصل أداء مهامه أثناء الحجر الصحي.

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