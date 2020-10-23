المركز الوطني في السعودية يٌسخر الذكاء الاصطناعي لتطوير المدن الذكية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يخطط المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في المملكة (NCAI) للعمل مع عدد من الشركات الصينية وعلى رأسها شركتي هواوي وعلي بابا كلاود في مشاريع تهدف إلى تسخير الذكاء الاصطناعي (AI) لتطوير المدن الذكية وتدريب القوى العاملة.

وحسبما ذكر موقع كمبيوتر ويكلي، تأتي كلتا الاتفاقيتين في إطار جهود المملكة العربية السعودية للوصول إلى أهدافها المستهدفة لبرنامج رؤية 2030 ، والذي يهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها في مبيعات النفط.

جهود المملكة مستمرة

وستعمل المملكة لتدريب مهندسي الذكاء الاصطناعي المحليين لضمان توفر مجموعة من المهارات لدعم الاقتصاد المتنوع والقائم على البيانات ، في حين ستدعم تقنيات علي بابا كلاود طموحات المدن الذكية السعودية.

وقال ماجد التويجري ، المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ، إن العمل مع هواوي سٌيمكن القوى العاملة في المملكة من الاستفادة من قوة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف التويجري: “سيتم تحقيق ذلك من خلال تعليم السعوديين وتنمية مهاراتهم وصقل مهاراتهم لخلق إمداد ثابت من البيانات ومواهب مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقوى العاملة في البلاد” وفي الوقت نفسه ، وافقت علي بابا كلاود على العمل مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي لتطوير الرقمية والذكاء الاصطناعي للمدن الذكية.

المجالات المستهدفة

من خلال منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بعلي بابا كلاود ، سيتم العمل بشكل مشترك على إحداث تطوير في مجالات تشمل السلامة والأمن ، والتنقل ، والتخطيط الحضري ، والطاقة ، والتعليم ، والصحة.

وقال التويجري: “رؤية المملكة 2030 لها أهداف واضحة لتحويل المدن السعودية إلى مدن ذكية من خلال إطلاق العنان لقيمة بيانات المدينة كأصل وطني”، وأضاف أن مشروع المدينة الذكية للبلاد يسير على قدم وساق في مدينة الرياض.

وقال: “ستدعم هذه الشراكة مع علي بابا كلاود تسريع عملية تحول مدننا ، من خلال تمكين التقنيات القائمة على الذكاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ونوعية حياة عالية لمواطنينا”.

دور بناء

بشكل منفصل ، ستشارك المملكة مهاراتها في الذكاء الاصطناعي مع العالم النامي، وتعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) مع البنك الدولي لدعم البلدان النامية في تسخير التكنولوجيا.

بدءًا من إفريقيا ، ستساعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي البلدان في وضع سياسات ومبادرات تسخر قوة الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية والنمو الوطنيين، والسعي إلى تحديد الثغرات في قدرة الدول النامية على استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات وتطوير سياسات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقال مختار ديوب ، نائب رئيس البنك الدولي لشئون البنية التحتية ، إن الذكاء الاصطناعي يخلق فرصًا لحل تحديات التنمية المعقدة لإنهاء الفقر وبناء الرخاء.

وأضاف: ” تأتي التكنولوجيا أيضًا مع مخاطر ، إذا تُركت دون معالجة ، يمكن أن تهدد بتضخيم فجوة الذكاء الاصطناعي الآخذة في الاتساع بين البلدان النامية وداخلها ، مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة الاجتماعية وترك الملايين ، إن لم يكن المليارات ، خلف الركب.

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