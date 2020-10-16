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المرور السعودي : عدم التقيد بالمسارات يؤثر على حقوق الآخرين

المرور السعودي : عدم التقيد بالمسارات يؤثر على حقوق الآخرين

2020/10/16
الساعة 2:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور السعودي : عدم التقيد بالمسارات يؤثر على حقوق الآخرين
المواطن - الرياض

جدد المرور السعودي التحذير من عدم الالتزام بالمسارات المحددة للسيارات على الطرق.

وقال المرور السعودي : عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق من السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على حقوق مستخدمي الطريق.


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