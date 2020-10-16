المرور السعودي : عدم التقيد بالمسارات يؤثر على حقوق الآخرين

المواطن - الرياض
جدد المرور السعودي التحذير من عدم الالتزام بالمسارات المحددة للسيارات على الطرق.
عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق من السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على حقوق مستخدمي الطريق#المرور_السعودي pic.twitter.com/fq7yRwpKsr
— المرور السعودي (@eMoroor) October 16, 2020
وقال المرور السعودي : عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق من السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على حقوق مستخدمي الطريق.
ذات صلة :
مرسوم ملكي بتعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الصحة: رصد 433 حالة كورونا جديدة وتعافي 468
روسيا: لقاح أكسفورد يحول الناس إلى قرود !
فاسكو دا جاما يستعير ليوناردو جيل حتى 2021
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments