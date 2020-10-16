المرور السعودي : عدم التقيد بالمسارات يؤثر على حقوق الآخرين

المواطن - الرياض

جدد المرور السعودي التحذير من عدم الالتزام بالمسارات المحددة للسيارات على الطرق.

عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق من السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على حقوق مستخدمي الطريق#المرور_السعودي pic.twitter.com/fq7yRwpKsr — المرور السعودي (@eMoroor) October 16, 2020

وقال المرور السعودي : عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق من السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على حقوق مستخدمي الطريق.

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