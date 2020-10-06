المرور السعودي : غرامة 100 ريال عن كل سنة تطويف

المواطن - الرياض

شدد المرور السعودي على أهمية تجديد استمارة السيارة فور انتهائها وبحد أقصى 60 يومًا لتجنب الغرامة.

وقالت الإدارة العامة للمرور ردًا على سؤال حول الفترة التي يجوز فيها تجديد استمارة السيارة إنه عند عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا تم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

وأشار المرور إلى أنه بإمكان المستفيد طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها له في حال كان لديه عنوان وطني (واصل).

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