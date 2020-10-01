المرور يحدد 5 أماكن ممنوع الوقوف بها

المواطن - الرياض

حددت الإدارة العامة للمرور طبيعة الأماكن التي يُحظر على قائدي المركبات الوقوف بها، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة وفقًا لأنظمة المرور.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “تجنُّب الوقوف في الأماكن الممنوعة دليل وعيك بتعليمات السير”.

وحدد المرور الأماكن الممنوع الوقوف بها على النحو التالي:

– كل المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف.

– عند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق.

– على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء.

– على بعد أقل من 20 مترًا من جسر أو نفق.

– الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.

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