المرور يحدد 5 أماكن ممنوع الوقوف بها

المواطن - الرياض
حددت الإدارة العامة للمرور طبيعة الأماكن التي يُحظر على قائدي المركبات الوقوف بها، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة وفقًا لأنظمة المرور.
وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “تجنُّب الوقوف في الأماكن الممنوعة دليل وعيك بتعليمات السير”.
وحدد المرور الأماكن الممنوع الوقوف بها على النحو التالي:
– كل المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف.
– عند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق.
– على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء.
– على بعد أقل من 20 مترًا من جسر أو نفق.
– الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.
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