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المرور يحدد 5 أماكن ممنوع الوقوف بها

المرور يحدد 5 أماكن ممنوع الوقوف بها

2020/10/01
الساعة 10:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور يحدد 5 أماكن ممنوع الوقوف بها
المواطن - الرياض

حددت الإدارة العامة للمرور طبيعة الأماكن التي يُحظر على قائدي المركبات الوقوف بها، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة وفقًا لأنظمة المرور.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “تجنُّب الوقوف في الأماكن الممنوعة دليل وعيك بتعليمات السير”.

وحدد المرور الأماكن الممنوع الوقوف بها على النحو التالي:

– كل المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف.

– عند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق.

– على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء.

– على بعد أقل من 20 مترًا من جسر أو نفق.

– الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.


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