المرور يضبط 2494 مخالفة انتظار بمواقف ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي ضبط 2494 ‏مركبة مخالفة بالوقوف في الأماكن المُخصصة للأشخاص ‏ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر إنفوجراف نشره على تويتر أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن ‏العمل الميداني ‏المستمر الذي تقوم به إدارات ‏المرور لضبط المركبات ‏المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن ‏المُخصصة لهذه الفئة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التقيد بالتعليمات وعدم مخالفة الأنظمة المرورية.

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