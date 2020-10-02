المرور يضبط 2494 مخالفة انتظار بمواقف ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض
أعلن المرور السعودي ضبط 2494 مركبة مخالفة بالوقوف في الأماكن المُخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر إنفوجراف نشره على تويتر أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المُخصصة لهذه الفئة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التقيد بالتعليمات وعدم مخالفة الأنظمة المرورية.
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