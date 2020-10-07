المرور يعلق على مقطع لمتهور: ممارسات تسبب حوادث أليمة وإصابات بالغة

المواطن - الرياض

نبهت الإدارة العامة للمرور، إلى خطورة القيادة بتهور وبسرعة جنونية، أو ممارسة التفحيط على الطرق.

المتضرر الأول في مثل هذه الممارسات الخاطئة هو قائد المركبة، والتي نتج عنها حادث جسيم بإصابات بليغة. (الطريق للجميع فلا تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر)#المرور_السعودي pic.twitter.com/OMh93zPN6E — المرور السعودي (@eMoroor) October 7, 2020

وأكدت أن القيادة بسرعة جنونية قد تتسبب في مخاطر بالغة لقائد المركبة، فضلًا عن الإضرار بالممتلكات وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ونشر المرور، مقطع فيديو لقائد مركبة يمارس التفحيط والقيادة بتهور وعلقت عليه بقولها: “المتضرر الأول في مثل هذه الممارسات الخاطئة هو قائد المركبة، والتي نتج عنها حادث جسيم بإصابات بليغة.

وأضاف المرور، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن الطريق للجميع فلا تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

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