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المرور: 5 حالات توجب على قائد المركبة التزام الجانب الأيمن

المرور: 5 حالات توجب على قائد المركبة التزام الجانب الأيمن

2020/10/19
الساعة 9:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور: 5 حالات توجب على قائد المركبة التزام الجانب الأيمن المرور
المواطن - الرياض

كشفت الإدارة العامة للمرور عن 5 حالات يجب على قائد المركبة فيها السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق.

وبيّنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالات الخمس كالتالي:

1- إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه.

2- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.

3- إذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.

4- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.

5- إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.


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