المرور: 5 حالات توجب على قائد المركبة التزام الجانب الأيمن

المواطن - الرياض

كشفت الإدارة العامة للمرور عن 5 حالات يجب على قائد المركبة فيها السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق.

وبيّنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالات الخمس كالتالي:

1- إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه.

2- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.

3- إذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.

4- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.

5- إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.

شارك الخبر