المرور: 5 حالات توجب على قائد المركبة التزام الجانب الأيمن

المواطن - الرياض
كشفت الإدارة العامة للمرور عن 5 حالات يجب على قائد المركبة فيها السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق.
وبيّنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالات الخمس كالتالي:
1- إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه.
2- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.
3- إذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.
4- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.
5- إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.
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