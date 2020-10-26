المريسل يستفز سامي الجابر بعد سيطرة النصر على محيط الرعب

المواطن - محمد سمعه

استفز الإعلامي عبدالعزيز المريسل، سامي الجابر نجم الهلال السابق، وذلك بعد سيطرة النصر على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” لمدة 10 سنوات مقبلة.

ملعب الجامعة نصراوي لـ 10 سنوات

وكانت شركة الوسائل السعودية أعلنت اليوم الاثنين عن فوز النصر بحقوق استئجار ملعب الجامعة لمدة 10 سنوات بدءًا من عام 2021 حتى عام 2031.

وأعاد المريسل نشر تغريدة سابقة لـ الجابر بسبب مُسمى حديقة “أمرابط” حيث قال نجم الهلال السابق ساخرًا: ” أمرابط مهوب كفو حتى يصير له ملعب، أندية تدور ملعب ما لقت”.

كما أن المريسل طالب الجابر بالمشاركة في وسم “الشمس في ملعب الجامعة” بعد حصول النصر على ملعب “محيط الرعب” رسميًا”.

كيف استفز المريسل سامي الجابر ؟

وواصل المريسل استفزازه لـ سامي الجابر حيث قال: “حبايبي جماهير النصر وجماهير الهلال، ياليت ريتويت للتغريدة المقتبسة، وما يمنع منك ريتويت أبو عبدالله”.

وسيخوض العالمي أولى مبارياته على ملعب الجامعة مع بداية عام 2021، حيث ستكون مباراة العالمي والعين في الجولة الثانية عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم 9 يناير المقبل.

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