المريسل يصف تصرف إدارة الهلال بالمُحرج

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإعلامي عبدالعزيز المريسل الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية، رأيه حول احتجاج الهلال الذي تقدمت به إدارة النادي عقب مباراة أبها في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب الزميلة” الرياضية” فإن إدارة فهد بن نافل قدمت احتجاجًا عقب مباراة الفريق ضد أبها وخلال 48 ساعة منذ نهاية المباراة، كان عليها تقديم مذكرة مفصلة حول سبب الاحتجاج، لكن الإدارة لم تُقدم بعد المذكرة مع تبقي 4 ساعات على نهاية الـ48 ساعة.

المريسل ينصح إدارة الهلال

وعلّق المريسل على الأمر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “من أبلغ إدارة الهلال بأن فريق أبها لعب مباراته بـ 8 لاعبين أجانب، بمن فيهم معاذ عفانة يريد إحراجهم فقط، عفانة من المواليد وهو موجود من العام الماضي مع أبها”.

وأضاف المريسل: “نصيحتي لإدارة الأزرق، لا تواصلوا تقديم الاحتجاج لأنكم ستخسرونه لا محالة، وأنصحكم، حتى لا تحرجون أنفسكم أمام الجماهير”.

لوشيسكو وجيوفنكو يهاجمان حكم مباراة أبها

وكان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو والإيطالي سيباستيان جيوفنكو لاعب أزرق العاصمة اعترضا على أداء حكم مباراة أبها بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق الأبهاوي، قائلين: إن الكرة كانت رمية تماس في الأصل للأزرق.

وكشف الإعلامي والناقد الرياضي فلاح القحطاني الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية عن أن النجم الإيطالي جيوفنكو لاعب الهلال مهدد بالترحيل عن المملكة؛ وذلك بسبب الكلمات التي قالها خلال تصريحاته بعد مباراة أبها. وغرّد فلاح القحطاني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “هل يمر تصريح جيوفنكو الخطير مرور الكرام ؟!، لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي على المحك، التساهل في مثل هذه التصريحات، قد يخلق لدينا فوضى في تصريحات اللاعبين والمدربين مستقبلًا، بعض العبارات لا يمكن قبولها أو تجاهلها مهما كان الشخص، إنا لمنتظرون”.

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