المسماري: تركيا تنقل إرهابيين من ليبيا إلى أذربيجان

المواطن - متابعة

في تأكيد جديد على دور أنقرة في النزاع القائم بإقليم ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن “تركيا تنقل إرهابيين سوريين وغير سوريين من ليبيا إلى أذربيجان”.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحافي على فيسبوك الخميس إن “مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد”.

كما شدد على أنه “لدينا تهديد أمني خطير جدًا في غرب البلاد”.

إلى ذلك أضاف أنه “تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين وغير السوريين إلى ليبيا عبر مطاري معيتيقة ومصراتة”.

وعرض المسماري صورًا قال إنها جثة أبو عبدالله الربعي التكريتي، زعيم تنظيم “داعش” في شمال إفريقيا، الذي قتل في 14 سبتمبر الماضي.

كما لفت إلى أن “تنظيم داعش يستفيد من بعض الداعمين له في طرابلس”.

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