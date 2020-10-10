المسند: الوسم يضم 4 منازل قمرية.. ينتهي 6 ديسمبر

المواطن - الرياض
أوضح د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية أن وقت دخول الوسم يختلف من حساب إلى آخر.
وأضاف المسند، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه في حين تقويم أم القرى يجعل دخوله في 16 أكتوبر بينما حسابات أخرى تجعله في 10 أكتوبر كما عند ابن بسام.
وتابع المسند: “ينتهي الوسم في 6 ديسمبر فيكون عدد أيامه 52 يوماً، والوسم ليس بمنزلة أو نجم في وإنما هو مصطلح يضم 4 منازل قمرية (العواء، السماك، الغفر، الزبانا).
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