المسند: بوادر نشوء حالة مطرية معتبرة وهي الأولى في هذا الموسم

المواطن - الرياض

نشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند جدولًا يبين درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

كما نشر المسند عبر حسابه بموقع تويتر، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

في سياق متصل، توقع المسند أن تستمر اليوم الأربعاء الأجواء في حالتها المستقرة في معظم أرجاء الوطن، عدا تشكيلات من السحب التي قد تكون ممطرة وتؤثر على أجزاء من عسير والباحة.

وتابع أن هناك بوادر نشوء حالة مطرية معتبرة، وهي الأولى في هذا الموسم، وسيعلن عن التفاصيل الزمنية والمكانية لاحقًا، مشيرًا إلى أنه سيحدث استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و17 ثانية يوميًا.

وأردف: في معظم المناطق الجو معتدل وقد لا يتطلب التكييف البارد ولا الحار وسيستمر حتى دخول المربعانية تقريبًا.

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