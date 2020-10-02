المسند: غداً دخول طالع الصرفة آخر نجوم سهيل وانصراف الحر عن المملكة

المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن دخول طالع الصرفة يبدأ غدًا وهو آخر نجوم سهيل الأربع وفي نهايتها دخول الوسم.

وقال المسند سميت الصرفة بهذا الاسم لانصراف الحر عند طلوعها فجراً من المشرق أوائل أكتوبر، وانصراف البرد عند غروبها فجراً في جهة الغرب منتصف مارس تقريباً، وفيه يعتدل فيها الجو نهاراً وتزداد برودته في الليل.

وتابع: بدأ التيار النفاث العلوي الغربي بالسيطرة على أجواء شمال السعودية بينما بقايا التيار النفاث الشرقي الصيفي تزحزح جنوباً استعدادا للزوال حتى الصيف القادم، وعليه تتيح الحالة الجوية تلك فتح الباب لولوج المنخفضات الجوية الحركية المتوسطية والمحملة بإذن الله بالرطوبة إلى أجوائنا.

وتوقع المسند أن تكون درجة الحرارة العظمى في أكتوبر على الرياض ما بين 31-37 م، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 27م، أو تتجاوز 39م، في حين يكون متوسط الحرارة الصغرى(قُبيل الفجر) يتراوح بين 19-24م، ونادراً ما تنخفض عن 16م أو تتجاوز 24م.

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