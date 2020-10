المعارض الروسي أليكسي نافالني يدعو ترامب للتحقيق وإدانة بوتين 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

دعا الناقد والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، الرئيس دونالد ترامب إلى إدانة فلاديمير بوتين قائلًا إنه متأكد من أنه أمر بتسميمه بالهجوم الكيماوي.

In his first American television interview since nearly losing his life after being poisoned, Alexey Navalny says he's sure Vladimir Putin is responsible and that President Trump needs to come out against those types of attacks. See the interview, Sunday. https://t.co/yF4AOs7jd2 pic.twitter.com/D3B1RvJOpT

— 60 Minutes (@60Minutes) October 14, 2020