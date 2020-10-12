المغرب يستقبل أول رحلة سياحية بعد 7 شهور من الإغلاق

المواطن - متابعة

استقبل المغرب، أول فوج للسائحين الأجانب، بعد 7 أشهر من إغلاق الحدود الجوية والبحرية؛ بسبب الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وحطت الرحلة التي تضم 160 سائحًا فرنسيًّا، بمدينة مراكش التي تعد العاصمة السياحية للمغرب، حيث شكل وصول الفوج إلى مطار مراكش الدولي حدثًا رمزيًّا، وكان في استقبالهم مجموعة من المسؤولين عن قطاع السياحة، والذين يطمحون في إنقاذ القطاع من حالة الشلل شبه التام.

وتشير آخر دراسة رسمية، إلى أن قطاع السياحة في المغرب، الذي يساهم بحوالي 10% من الناتج الداخلي الذي تكبد ما يفوق 64 مليار درهم (أكثر من 6 مليارات دولار) من الخسائر بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا.

وحسب الإحصائيات المسجلة في نهاية شهر يونيو الماضي، فقد انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 63 في المائة، ونسبة ليالي المبيت في الفنادق المصنفة بنسبة 59 في المائة. وقد تم تسريح آلاف العاملين بعد إغلاق أكثر من 80 في المائة من المنشآت والشركات السياحية.

وقبل أزمة كورونا، كانت مدينة مراكش تستقبل أكثر من مليون سائح سنويًّا، وقد سجلت السنة الماضية أرقامًا قياسية، حيث زارها 3 ملايين سائح من أصل نحو 13 مليونًا حلوا بالمغرب.

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