الملحم يكشف سبب خوفه على النصر من الحكم محمد تقي

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإعلامي والناقد الرياضي عادل الملحم استياءه من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعيين السنغافوري محمد تقي لإدارة مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب الملحم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “حكم مواجهة السبت بين العالمي والفارسي بيرسبوليس هو السنغافوري محمد تقي الجعفري وما أدراك من هو “الجعفري”، هذا الحكم له ذكريات سيئة مع المنتخبات والأندية السعودية ونادي النصر تحديدًا واجه الأمرين منه، في لقاء سابق في ذات البطولة، اللهم اكتب النصر لـ النصر رغم تواجد الجعفري”.

موعد مباراة النصر وبيرسبوليس

وستُقام مباراة العالمي ضد بيرسبوليس بعد غد السبت في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

رسالة بغلف لجماهير العالمي

وفي وقت سابق، تحدث عبدالعزيز بغلف عضو شرف العالمي الذهبي عن نقطتين هما مصدر قوة فريق بيرسبوليس الإيراني، وذلك قبل مواجهة الفريقين بعد غد السبت في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكتب بغلف عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: “”يخوض عالمي آسيا الأول، وممثل الوطن.. فارس نجد، مباراة صعبة ومصيرية أمام الفريق الإيراني القوي بدنيًا ولياقيًا”.

وأضاف عضو شرف العالمي: “يسعى من خلالها نصر الأمجاد إلى الوصول للعالمية الثانية، ولن يتحقق ذلك بعد توفيق الله إلا بالإصرار والروح والتحدي لبلوغ الهدف، نثق في نجومنا وأبطالنا لإسعادنا”.

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