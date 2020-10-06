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الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقية تهنئة لرئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقية تهنئة لرئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين

2020/10/06
الساعة 8:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقية تهنئة لرئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى ألكسندر دي كرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة بلجيكا.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديق.

وبعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى ألكسندر دي كرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة بلجيكا.

وعبر ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديق.

 


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