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الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان بروناي في وفاة الأمير عبدالعظيم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان بروناي في وفاة الأمير عبدالعظيم

2020/10/25
الساعة 6:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان بروناي في وفاة الأمير عبدالعظيم
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله الأمير عبدالعظيم رحمه الله.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة نجلكم الأمير عبدالعظيم ـ رحمه الله ـ وإننا إذا نبعث لجلالتكم ولشعب بروناي دار السلام الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله الأمير عبدالعظيم رحمه الله.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة نجلكم الأمير عبدالعظيم ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.


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