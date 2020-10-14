الملك سلمان وولي العهد يهئنان الرئيس التونسي بذكرى الجلاء

المواطن - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
ذات صلة :
فيديو.. رصد مخالفات رفع ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 15%
سلامة للتأمين تستجيب لطلب مساهمين لعزل أحد أعضاء مجلس الإدارة
موقع إلكتروني لإعلان المعلومات عن صفقة اندماج سامبا والبنك الأهلي
ترامب: الأطباء وصفوني بـ سوبر مان والانتخابات المقبلة هي الأهم
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments