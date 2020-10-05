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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور

2020/10/05
الساعة 9:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

 


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    1 تعليق
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    محمد المصرى المنتصر
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    كل كف عربية.. عانقت مسى ويومى وغدى // كل ايامى الابية.. موكب يملأ روحى وقلبى ويدى// وطنى: عش سيدا على طول المدى.. وطنى: عش سيدا م}يدا

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