المناعة البشرية تنتج أجسام مضادة قوية تحارب فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن المناعة ضد فيروس كورونا يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى خمسة أشهر – وربما لفترة أطول – لدى غالبية الذين أًصُيبوا بالفيروس.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون أن أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة للفيروس ​​، حوالي 90 في المائة من الناس ، لديهم استجابة مناعية قوية ومستقرة ضد فيروس كورونا.

وعلاوة على ذلك ، كان لدى معظم هؤلاء المرضى أجسام مضادة قادرة على تحييد أو قتل الفيروس.

عدم الإصابة بالفيروس مرة أخرى

وقال فريق من الأطباء بنيويورك ، إن النتائج تظهر أنه من المحتمل جدًا أن تقلل من احتمالات الإصابة مرة أخرى – وإذا حدثت – فإنها تضعف المرض بشدة.

يأتي ذلك في أعقاب دراسة من المملكة المتحدة وجدت انخفاضًا بنسبة 26 بالمائة في الأجسام المضادة لفيروس كورونا على مدار ثلاثة أشهر.

فيما الطبيب فلوريان كرامر ، أستاذ اللقاحات في كلية الطب في جامعة إيكان: “بينما ظهرت بعض التقارير التي تقول إن الأجسام المضادة لهذا الفيروس تختفي بسرعة ، وجدنا العكس تمامًا ”

وأضاف أن أكثر من 90 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف أو متوسط ​​ينتجون أجسام مناعية قوية بما يكفي لتحييد الفيروس ، وتستمر الاستجابة لعدة أشهر.”

نتائج مبشرة

بالنسبة للدراسة ، التي نُشرت في مجلة ساينس ، نظر الفريق في بيانات أكثر من 30 ألف فرد تم فحصهم ف بين مارس 2020 وأكتوبر 2020.

كان اختبار الجسم المضاد المستخدم هو اختبار الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA) ، والذي يبحث عن الأجسام المضادة التي ترتبط ببروتين السنبلة الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية وإصابتها.

وأشارت إلى أن أكثر من 90 في المائة من الناجين من فيروس كورونا لديهم مستويات معتدلة إلى عالية من الأجسام المضادة لمكافحة الفيروس.

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