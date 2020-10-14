المنتخب السعودي يُعسكر في الرياض 9 نوفمبر

المواطن - مروة نبيل

أعلن المنتخب السعودي عن موعد معسكره الجديد، استعدادًا لمشاركته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

معسكر المنتخب السعودي

وتقرر انطلاق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الداخلي من 9 وحتى 17 من شهر نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض، على أن يخوض مباراتين وديتين استعدادًا للمنافسات المقبلة.

ومن المقرر أن يستضيف الأخضر منتخب جامايكا الأول لكرة القدم في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

الأخضر في التصفيات

وسيبدأ الأخضر مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره اليمني، حيث كان من المقرر أن تُقام المباراة يوم 26 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته ضمن التصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط من الفوز على سنغافورة وأوزبكستان، والتعادل مع فلسطين واليمن، فيما يتصدر أوزبكستان المجموعة بـ9 نقاط من 5 مباريات.

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