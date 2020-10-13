الموارد البشرية تنفي احتساب المرأة برجلين في نطاقات

المواطن - الرياض

نفت وزارة الموارد البشرية ما تم تداوله حول احتساب المرأة برجلين في برنامج نطاقات.

وقال متحدث الوزارة: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتساب توظيف المرأة برجلين، نوضح أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين.

وشدد متحدث الموارد البشرية على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرئيسية عبر حسابات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني.

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، كان قد أطلق 4 تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج “دعم التوظيف”، تتضمن خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين تم توظيفهم من 1 يوليو 2019 في البرنامج، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

ويدعم برنامج “دعم التوظيف” أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

شارك الخبر