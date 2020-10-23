المواطن الناجي من انهيار مواقف الخبر يروي قصة عبارة “يا نعيش سوا أو نموت سوا”

المواطن - الرياض

تحدث المواطن مشاري المطيري، الناجي من حـادث انهيار مواقف الخبر، عن قصة إنقاذه ورفض أحد رجال الدفاع المدني الانصراف من تحت الأنقاض رغم صعوبة المهمة حتى تم إنقاذه وإخراجه سالمًا.

المقدم عبدالهادي الشهراني متحدث الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية:

أكبر تكريم اليوم للعريف سليمان ولكل رجل دفاع مدني هو خروج "مشاري المطيري" بسلام. #برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@msharym6 pic.twitter.com/KdCQSzXW27 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 22, 2020

وقال المطيري، خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على برنامج “روتانا خليجية”، إن العريف سليمان استطاع النزول لعمق 7 أمتار من الركام والحطام من أجل الوصول إليه وإنقاذه، مؤكدًا أنه حاول بكل السبل فتح المجرى الهوائي ليتمكن من إنقاذ المطيري.

وتابع المطيري أنه بعد تعثر سليمان في إيجاد حل مناسب لإخراجه، حاول إثناءه عن البقاء معه، مطالبًا إياه بالخروج حفاظًا على حياته، إلا أن سليمان رفض مناقشة الأمر معه، ليرد قائلًا “يا نعيش سوا أو نموت سوا”.

وأضاف أن أكثر من كان يشغل باله هو من سيقوم على أمور والدته ورعايتها، خاصة أنه كان القائم على ذلك بشكل رئيسي.

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