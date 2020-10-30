الم الضرس بعد الحشو

نجد البعض يبحثون عن طرق علاج الم الضرس بعد الحشو، ففي بعض الأوقات يتسبب حشو الضرس في الشعور ببعض الآلام الغير محتمله، مما يجعل هؤلاء الأشخاص يبحثون عن العلاج الآمن.

حشو الأسنان

قد يلجأ بعض الأشخاص إلى حشو أسنانهم من أجل تقوية أسنانهم وضروسهم، فحشو الأسنان أصبح الآن من أشهر الحلول وطرق العلاج، وهذا يرجع إلى الفوائد العديدة والمميزات التي تحملها هذه الطريقة.

وعلى الرغم من هذه الفوائد والمميزات، ولكنها قد تحمل أيضًا بعض المشاكل، ومن أكثر هذه المشاكل شيوعًا وانتشارًا، هي حدوث بعض الآلام القوية فور الانتهاء من حشو الضرس، والتي دائمًا ما يبحث لها المريض عن علاج مناسب.

ولهذا فأن موقع المواطن سوف يقوم بتقديم لنا اليوم بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في علاج الم الضرس بعد الحشو والقضاء عليها تمامًا دون الحاجة لوجود طبيب مختص، والتي بالفعل استطاعت أن تثبت مدى فاعليتها.

القرنفل لعلاج الم الضرس بعد الحشو

من المعروف أن القرنفل يعتبر من أقوى العلاجات المنزلية التي يمكنها أن تقوم بعلاج العديد من مشاكل الأسنان، والتي منها الم الضرس بعد الحشو، فلا يوجد أي علاج منزلي يمكنه أن يتفوق على القرنفل.

فأن القرنفل يعتبر مضاد للأكسدة والبكتريا والالتهابات، كما أنه يقوم بعمل المخدر الذي يقضي على الم الأسنان لبعض الوقت، وقد يكون السبب وراء هذا هو احتوائه على العديد من الخصائص الفعالة.

فمن الممكن أن يقوم القرنفل بالقضاء على الم الضرس بعد الحشو من خلال استخدام قطعة من القطن مبللة بزيت القرنفل، ومكن استخدام القرنفل المطحون بدلاً من الزيت، والقيام بوضعها على الضرس الذي يؤلمك.

العسل والقرفة لعلاج الم الضرس بعد الحشو

استطاع العسل والقرفة أن يثبتوا مدى فاعليتهم وقدرتهم على علاج الم الأسنان، وقت البكتريا التي تتسبب في آلام الأسنان، ويكون هذا عن طريق القيام بمزج القرفة مع العسل والقيام بدهن بهم اللثة في حالة التهابها، ليقوم هذا الخليط بقتل البكتريا التي تتسبب في وجود هذا الالتهاب.

فمن المعروف عن القرفة أنها تحتوي على بعض الخواص القابضة، التي تساعد على وقف النزيف التي يمكن أن تتعرض لها اللثة بسبب الالتهابات التي تنتج عن عملية حشو الضرس، وقد استطاعت القرفة أن تثبت مدى فاعليتها.

طرق أخرى لعلاج الم الضرس بعد الحشو

هناك العديد من العلاجات المنزلية الأخرى التي يمكنا أن تقضي على التهابات الأسنان التي يتسبب فيها حشو الضروس والتي تكون السبب دائمًا في حدوث الآلام المصاحبة لها، ومن هذه الطرق ما يلي:

المضمضة بالماء والملح

يعد الماء والملح من الأشياء التي دائمًا ما ينصح باستخدامها طبيب الأسنان أثناء القيام بإجراء عملية حشو أحد الضروس، فمن خلالها يمكن أن يتجنب الطبيب حدوث أي انتفاخات أو التهابات بعد إجراء هذه العملية.

ويتم استخدام الماء والملح عن طريق القيام بمزج ملعقة طعام كبيرة من الملح مع كوب صغير من الماء الدافئ، مع مراعاة إذابة الملح جيدًا، ومن بعدها تأخذ رشفة من هذا الخليط وتحريكها داخل الفم لمدة ثلاثون ثانية، ومن ثم يتم بثقها، على أن تكرر هذه العملية حسب الحاجة إليها.

الثوم

أن الثوم يحتوي على مركب الآليسين، وهذا المركب هو عبارة عن مضاد حيوي قوي المفعول، يستطيع أن يقوم بقتل جميع أنواع البكتريا التي يمكنها أن تكون السبب في حدوث التهاب الأسنان، هذا بالإضافة إلى قدرته الفائقة في تخفيف آلام الأسنان.

كما أن الثوم يمكنه أن يقوم بتنظيف الفم في حالة تناوله بشكل يومي، فيتم وضع فص من الثوم مع الملح الخشن على الضرس المصاب، فيقوم الثوم بإزالة الألم خلال دقائق معدودة، ومن الممكن أن يتم تناول فص واحد من الثوم بشكل يومي، فله العديد من الفوائد.

الكركم

في حالة مزج الكركم مع القليل من زيت الخردل ووضع المزيج على الضرس المصاب لمدة خمسة عشر دقيقة، فسوف يساعد هذا على تخفيف الآلام الموجودة بسبب حشو الضرس، فللكركم قدرة سريعة على التخلص من الآلام.

زيت السمسم النقي

أن استخدام الزيوت العضوية النقية مثل زيت السمسم في المضمضة يعتبر من الوسائل المثالية في التخلص من وجع الأسنان خلال وقت سريع، فمن المعروف عن هذه الزيوت العضوية وبشكل خاص زيت السمسم تحتوي على بعض الخصائص التي يمكنها أن تقوم بسحب البكتريا الموجودة داخل تجاويف الأسنان.

وهذا قد يساعد على تخفيف الالتهابات وعلى آلام الأسنان خلال وقت سريع، ولهذا دائمًا ما ينصح باستخدام القليل من هذا الزيت للمضمضة لمدة خمسة عشر دقيقة، ليقوم بتسكين الأسنان، وأيضًا يمكنه أن يقوم بإزالة اصفرار الأسنان، والقضاء على رائحة الفم الكريهة.

خلاصة الفانيليا

تعتبر خلاصة الفانيليا من أشهر العلاجات المنزلية التي تستخدم في علاج الأسنان، فيمكنها أن تقوم بتسكين الألم، بالإضافة إلى تأثيرها كمهدئ والمعروف منها منذ زمن طويل.

وتستخدم خلاصة الفانيليا عن طريق وضع القليل منها على قطعة نظيفة من القطن والقيام بوضعها على المنطقة المصابة، على أن يتم تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة خلال اليوم ولحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

البصل

من المعروف عن البصل أنه يحتوي على العديد من الخصائص المطهرة والمضادة للميكروبات، وهذه الخصائص يمكنها أن تسيطر على ألم الأسنان، وهذا بسبب قيامه بقتل الفطريات التي دائمًا ما تكون السبب وراء نقل العدوى وتلوث الأسنان.

ففي حالة الشعور بألم بالأسنان، يتم مضغ قطعة من البصل لبضع دقائق، أما إذا كنت من الأشخاص التي لا يمكنها أن تقوم بمضغ البصل، فيمكنك أن تقوم بوضع قطعة من البصل على الضرس المصاب مباشرة، وبهذا يمكنك أن تتخلص من آلام الأسنان.

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