الم في الجهة اليسرى من اعلى البطن

يوجد في البطن أعضاء كثيرة لها وظائفها الخاصة فما هو وجود الم في الجهة اليسرى من اعلى البطن، وما هو العضو المسئول عن هذا الألم.

ما هو مفهوم كلمة الم البطن بصفة عامة

تحتوي البطن على مجموعة كبيرة من الأعضاء المفيدة في جسم الإنسان مثل الطحال والكليتين والمعدة والبنكرياس والكبد والقولون والأضلاع والأعصاب والجلد.

ما هو سبب وجود ألم في البطن بصفة عامة

لا يوجد سبب معين وإنما يوجد عدة أسباب لأن يوجد في البطن أكثر من عضو، فمن الممكن إصابة أي عضو بإرهاق أو بفيروس أو مرض يؤدي إلى وجود الم في الجهة اليسرى من اعلى البطن.

ليست كل الأمراض التي تصيب الإنسان ضارة وخطيرة ولكم من الممكن أن تكون خفيفة وتعالج بالطرق العادية بالبيت.

قد يصاب الإنسان ببعض الأمراض الخطيرة مما تؤدي إلى وجود الم في الجهة اليسرى من اعلى البطن فلذلك يجب استشاره الطبيب.

ما هي أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الم في الجهة اليسرى من اعلى البطن

من خلال موقع المواطن نوضحها وهي:

الطحال

يوجد الطحال في الأضلاع الأخيرة من الصدر وخلفها من الجهة اليسرى من الجسم وراء المعدة بشكل أكيد.

ويقوم بوظيفته وهي تكوين خلايا جديدة من خلايا الدم الحمراء ضخ الدم في الجسم وتخزين كرات الدم، وهو جزء هام في جهاز المناعة بسبب وظائفه الهامة.

في حالة وجود ألم في الجهة اليسرى من البطن تكون بسبب تعرض الطحال للالتهاب أو العدوى مما يؤدي إلى تضخم الطحال.

حدوث بعض أمراض الجسم مثل الروماتويد وهو إصابة المفاصل بالتهاب مما يؤدي وجود ألم شديد اتو إصابة الكبد بأي مرض من التهاب الكبد حدوث سرطان بالكبد وكل هذه الأمراض تؤثر على الم البطن من الجهة اليسرى من البطن بسبب الدم لأنه عامل مشترك في جسم الإنسان بأكمله.

يؤدي تضخم الطحال إلى فقر الدم، عدم الشعور بالجوع لمجرد تناول وجبة بسيطة جداً، سيولة في الدم بسبب عدم قدرة الطحال على القيام بمهامه، فقد يزيد من الإصابة بالحمّى المتكررة نتيجة تضخم الطحال وينتج عنه ألم في الجهة اليسرى من البطن.

ينتج عن كل هذا تمزق الطحال وينتج عن ذلك وجود ألم شديد في الجهة اليسرى من اعلى البطن.

يزيد ويتسبب في زيادة في سرعة دقات القلب، ودوخة وإرهاق. هذ الحالة نادرة وتحدث لكل ا٪ في حالة حدوثها يرجى استشاره الطبيب، لأنه قد يتعرض، لأمراض شديدة الخطورة مثل النزيف الداخلي وزيادة تليف الطحال مما يؤدي إلى فقدانه.

يزيد من نسبة فقر الدم، يزيد أيضاً من مشاكل الهضم ويؤدي إلى وجود ألم من الجهة اليسرى للبطن.

أي عضو يصاب بأي ألم فقد يؤدي إلى وجود ألم في الجزء العلوي من الجسم أي منطقة البطن والجزء السفلي وهي الأمعاء.

ما هي المشكلات التي تظهر عند وجود الم من الجهة اليسرى من البطن

عسر الهضم

عند الإصابة يشعر الإنسان بعشر هضم ويتزايد الألم في المنطقة العليا من البطن.

وتتزايد أعراض المرض وتؤدي إلى وجود حرقة بالمعدة مع وجود نسبة من الموضة.

تزيد من عدد مرات الاقي عند تناول الأكل أو بعد تناوله.

حرقة المعدة

يتزايد الألم في المنطقة المتوسطة من البطن وهذه المنطقة موجودة تحت عظام الرئتين مباشراً أو القفص الصدري، ويزيد الوجع والألم عند النوم ليلاً.

التهاب الرتوج

زيادة الالتهاب في الجيوب وهي موجودة عند الأمعاء وهذا يسبب الم في المنطقة السفلية من البطن، ويوجد احتمالية بوجوده عند الجزء العلوي.

الإمساك: تراكم البراز هذا يؤدي إلى وجود ألم في الأمعاء ويعطي ألم في المنطقة العليا من البطن.

التهاب الأمعاء التقرحي

من أخطر المشاكل التي تسبب الم في المنطقة العليا من البطن، مما يؤدي إلى إسهال شديد مصاحب بعض بقع الدم.

وجود بعض الالتهابات في الأمعاء والمعدة:

عند حدوث الإصابة يتسبب في التهاب ووجود ألم في منطقة البطن بصفة عامة.

يتعرض المصاب إلى أمراض فرعية بجانب كل هذا الألم إلى (الغثيان والإسهال).

القولون العصبي

يؤدي إلى حدوث ألم في القولون العصبي الموجود في المنطقة السفلية من البطن.

الانتفاخ

في حالة وجود انتفاخ يؤدي إلى وجود ألم في البطن كلها، وهذا الانتفاخ يؤدي إلى وجود ألم شديد في البطن ولا يشعرنا بالراحة أبداً، وهذا يتسبب في َجود الإصابة بالإمساك واحتمالية الإسهال في القولون العصبي.

زيادة مشاكل الكلى

قد يزيد من ألم في المنطقة العليا من الجهة اليسرى، ويتسبب في زيادة الغثيان والشعور بالتقيؤ وزيادة نسبة التبول اللاإرادي مما ينتج عنه حرقان عند التبول، وينتج أيضاً عنه ألم شديد في منطقة الظهر فكل هذه الأعراض إلى تدهور الحالة الصحية فمن الأفضل استشارة الطبيب المتخصص.

حصى الكلى

وجود حصى الكلى ولكن عند تواجد الحصا في اولها لا تسبب ألم شديد مثل الحصى الكبرى فإنها تسبب الم شديد بجانب عدم القدرة على التبول، نزول الماء تدريجيا وليس مرة واحدة، نزول ماء مدمم، تغير لون البول إلى لون غامق.

هل يصاب الأطفال بألم من الجهة اليسرى من البطن

يتساءل كثير من الأشخاص هل كل الامراض التي تصيب الكبير فقط ولكن الاثنين معاً.

يصاب الكبير والصغير ولكن باختلاف معدل الألم فمثلا يصاب الأطفال لحدوث ببعض الأمراض التالية.

القلق والتهاب المعدة بصفة عاَمة.

التهاب رئوي يتسبب في ألم في المنطقة السفلى من القفص الصدري.

التهاب الزائدة مما يؤدي إلى انفجارها وهذا يسبب الم في المنطقة السفلية من البطن الموجودة في الجهة اليسرى.

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