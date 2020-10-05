الم كعب القدم اليسرى

في حالة وجود شكوى عن الم كعب القدم اليسرى فهذا الألم يعيق حركة الشخص ويسبب له كثير من الإزعاج فيتساءل حول سبب خذا الألم كما أنه يبحث عن علاج لهذا الألم.

ما هي أسباب وعوامل آلام أسفل القدم (الكعب)

يأتي الم كعب القدم اليسرى نتيجة وجود التهاب داخل الرباط الأخمصي (Plantar fasciitis) الذي يقوم بربط القدم بمقعد القدم ويساعده في تحمل وزن جسم الإنسان أو أي من الأشياء التي يحملها في مكملات شغل يومه.

نتيجة وجود التهاب داخل الرباط الأخمصي (Plantar fasciitis) الذي يقوم بربط القدم بمقعد القدم ويساعده في تحمل وزن جسم الإنسان أو أي من الأشياء التي يحملها في مكملات شغل يومه. من الضروري الاهتمام بآلام القدم بصفة عامة حتى لا يتزايد الألم ينتج عنها شوكه عظميه لا يقدر تحمل الإنسان ألمها ولا يقدر المشي على قدميه.

إصابة الأوتار بالتهاب والتمزق مثل وتر العرق.

إصابة القدم بكثير من الورم نتيجة الضغط على القدم وإرهاق وضعف الأوتار بالقدم.

التهاب الصفاق وهو التهاب المفاصل بالقدم والأوتار نتيجة لكثره الضغط على القدم وحمل أشياء ثقيلة على القدم.

أسباب وجود الشوكة العظمية بالقدم أو (نتوء عظمي)

الإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية هي إصابة القدم بالتهاب وهو ضغط شديد على القدم مما يسبب الألم.

وجود التهاب وتورم شديد في الكعب.

الالتواءات تنتج عن بعض التمارين الرياضية البسيطة ولكن بعضها يسبب التواء القدم.

الكسر يحدث الكسر نتيجة التهاب في الوتر الذي يجمع عضلات الساق بملازمة الكعب وذلك يسبب فرط حركه في النشاط أو على ضغط القدمين.

الالتهاب الكيسي هي وجود أكياس ممتلئة بالرسائل في المفاصل وتوجد أيضا في الأماكن الموجود فيها الأوتار والجلد وبعض الأنسجة العضلة.

عدم القدرة على المشي أو الضغط عليه.

الكسر شعور بحرارة في الكعب وعدم تحمل أي ملمس عليه

التهاب الفقار اللاصق له تأثير سلبي على التهاب المفاصل يؤدى إلى العمود الفقري وذلك يسبب عدم القدرة على المشي والحركة.

الاعتلال هذه اضطرابات تؤثر على معدل النمو الطبيعي في مراحل النمو للصغير والكبير.

التهاب المفاصل التفاعلي: يعتبر هذا نوع شديد الخطورة لأنه هذا النوع يسبب عدوى في التهاب المفاصل ويؤدي بقية الجسم في معظم الحالات.

ثقل في القدم عند المشي أو الحركة.

وجود ألم شديد ومفاجئ لا يستطيع الإنسان تحمله.

وإذا لم يتم التحسن خلال فترة َعينه لابد من استشارة الطبيب.

الوقاية من الإصابة بآلام الكعب

الم كعب القدم اليسرى مشكلة تزعج الكثير ومن خلال موقع المواطن نوضح كيفية الوقاية من الإصابة بألم كعب القدم.

عدم الوقوف لمدة طويلة على القدم.

عدم المشي على الأماكن ألم قلقلة.

عدم رفع أشياء ثقيلة.

ارتداء أحذية تريح في المشي لساعات طويلة.

تناول وجبات غذائية مفيدة للعظام مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات.

وضع القدم في ماء دافئ كل ليله تهدأ من نشران القدم.

تدليك القدم الذي يعمل على تريح الشد العضلي.

استخدام بعض الأدوية اللازمة بعد استشارة الطبيب.

يتم أيضا عن طريق عمل موجات فوق صوتية والتي تعمل على تجديد الخلايا وتهيئة الأربطة والقليل من الالتهاب والتورم في القدم.

تضبيط وزن ملائم للجسم حتى لا يتعرض القدم للألم الشديد بسبب الوزن الزائد.

عدم المشي حافيا في المنزل حتى لا يؤدى إلى زيادة الالتهاب بالكعب.

ضرورة وجود بطانة داخليه أسفنجية حتى تهدأ من ألم الكعب.

أنواع العلاجات الخاصة بـ الم كعب القدم اليسرى

كما يوجد ثلاث أنواع من العلاجات.

علاج منزلي.

علاج طبيعي.

علاج بالأعشاب.

أولًا العلاج الطبيعي

هو علاج طبيعي يساهم في علاج الإصابة بالتهابات والورم الأوتار والعضلات ويساعد هذا العلاج في تقوية هذه العضلات وتقوى أيضًا أوتار القدم والكعب وهو أخذ كمية من العقاقير والأدوية وتؤخذ عن طريق الفم أو عن طريق حقن القدم.

في حالة عدم تخفيف آلام الكعب ينصح الأطباء بارتداء أحذية طبيه معينه للقدم، وفي بعض الحالات النادرة ينصح بعمل بعملية جراحية وهذا نادرًا جدًا.

ثانيًا العلاجات المنزلية

ممكن عن طريق وضع القدمين في الماء الدافئ بالملح.

عمل تدليكات تقلل من وجود نشران في القدم والكعب.

دهن الأماكن المؤلم بالكريمات الطبية للالتهابات

ثالثا العلاج بالأعشاب

آلام الكعب والقدم ينتج عن تجمع الأملاح في القدمين وتجميع رواسب الكالسيوم في كعب الدم. ونتجمع الأعشاب في (الكركم، البرسيم، أوراق اللبلاب، البابونج، زيت بذره الكتان، زيت جوز الهند، الثوم).

الكركم

يوجد في الكركم مادة الكركمين تعمل كمضاد حيوي تسكن آلام المفاصل.

ويأخذ الكركم مع كوب من الحليب يوميا، وهذا المشروب يعمل على تخفيف الإصابة بألم القدم والكعبين

البابونج

هو أعشاب طبية تساعد على تخفيف الألم وهو وضع القدم في مياه دافئة ثم نقوم بتدليك القدم بالبابونج ويتم عمل هذا الحمام الساخن يوميا حتى نحصل على راحة القدم.

البرسيم

من أكثر الأعشاب احتواء على الكالسيوم والبوتاسيوم فهو ضروري لتقوية العظام.

طريقة تحضير: نقوم بغلي كوب من الماء وعليه معلقه صغيره من بذور البرسيم ويترك حتى يبرد وتناول ويحلى بالعسل الأبيض ويأخذ ثلاث مرات يوميًا.

أوراق اللبلاب

هي أوراق عشبية تحتوي على أعشاب التربينات الأحادية وزيوت أخرى تضاف إلى الصابونين وتناوله على الريق للحرص على عدم الإحساس بالألم الكعب.

طريقة أخرى يتم وضع أوراق اللبلاب مع ثوم مفروم وضربهم في الخلاط حتى تصير عجينة لينة ويتم وضعها ليلا على القدم حتى تشد الالتهاب والورم الموجود في الكعب لمدة لا تقل عن ٣ أيام مباشرًا.

زيت بذور الكتان

يوجد في بذر الكتان أحماض الأوميجا 3 والأحماض الغير مشبعة وهي تعمل كمساعد أساسي في تخفيف آلام الكعب والقدم.

استخدام الزيوت المستخلص من بذر الكتان في تدليك الكعب بقطعة قطن مشبعة بهذه الزيوت ثم وضعها على القدم وتغطيتها بكيس أبيض حتى اليوم التالي.

الثوم

هو من أهم هذه الأعشاب فهو يعمل كمضاد حيوي طبيعي ويساعد في تخفيف آلام الكعب وأمراض أخرى كثيرة جدا فيفضل فرم الثوم جدا ويتم وضعه على الكعب أو أخذه فص كل يوم على الريق.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يعمل بمثابة زيت ترطيب حيث يعمل على ترطيب المكان وتخفيف من الألم فهو يحتوي على مادة الكالسيوم الذي يساعد في بناء العظام وتقويتها.

يمكنك تدليك المنطقة المصابة بزيت جوز الهند الدافئ بلطف للتخفيف من الآلام.

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