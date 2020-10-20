النائب العام يدشن خدمة قياس رضا المستفيدين

المواطن - الرياض

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب خدمة قياس رضا المستفيدين في فروع ودوائر النيابة العامة والتي تهدف لتحسين العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة ومعرفة مدى رضا مستفيديها عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وإبداء الملاحظات والمقترحات.

وبهذه المناسبة أكد معالي النائب العام على أهمية تقديم الخدمات وتوفيرها وأخذ آراء مستخدميها بشكل مستمر ومتطور وبعناية تامة وفق أعلى المعايير اتساقاً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

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