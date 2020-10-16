النصر لـ حسين عبدالغني: كنت قائدًا ونجمًا لن يُنسى

المواطن - مروة نبيل

حرص نادي النصر على توديع قائده السابق حسين عبدالغني، بعد إعلانه اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة رياضية استمرت لأكثر من 25 عامًا.

النصر يودع حسين عبدالغني:

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لبعض تصريحات حسين عبدالغني وأبرز لقطاته بقميص العالمي، بالإضافة إلى لحظات تتويجه بالبطولات.

وعلق حساب النادي على مقطع الفيديو قائلًا: “سنواتٌ مرّت كنت فيها قائدًا ونجمًا لن يُنسى.. شكرًا لكل ما قدمته للرياضة السعودية ولناديك النصر.. شكرًا حسين عبدالغني”.

ولعب في النصر من عام 2009 ولمدة 8 سنوات، حصد خلالهم العديد من البطولات، قبل أن يخوض تجربة احترافية جديدة في نادي فيريا البلغاري لمدة عام واحد، ثم انتقل إلى أُحد، وعاد بعد ذلك إلى الأهلي عام 2019 ليعتزل بين صفوفه.

مسيرة مرصعة بالذهب:

وتُعد مسيرة حسين عبدالغني مرصعة بالذهب مع الأندية التي لعب في صفوفها، حيث توج بلقب كأس ولي العهد 4 مرات، الدوري السعودي مرتين، كأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات، كأس الخليج للأندية مرتين، كأس الأندية العربية مرة وكأس الصداقة الدولية مرتين.

وتوج عبدالغني مع المنتحب السعودي الأول لكرة القدم بلقب كأس الخليج 2002، وكأس العرب عامي 1998 و2001، كما اختير للمشاركة مع منتخب نجوم العالم في 1997 و2000، وحصد جائزة أفضل لاعب عربي موسم 1997، وفي مونديالي 1998 و2006.

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