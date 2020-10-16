النصر يؤمن نفسه ويجد بديل حمدالله في الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يُفكر مجلس إدارة نادي النصر، في تأمين نفسه والتعاقد مع صفقة قوية بديلة للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك في حال قرر الأخير، الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة.

وكان شقيق النجم المغربي أثار الجدل في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن نشر رسالة عبر حسابه في موقع ” الإنستجرام” ملحمًا من خلالها لرحيل أخيه عن النصر في الأسبوع المقبل.

وقررت إدارة النصر تأمين نفسها وموقفها أمام جماهير العالمي، بالتعاقد مع النجم فهد المولد لاعب الاتحاد ليكون بديلًا لـ حمدالله حيث ستكون صفقة قوية تهز الوسط الرياضي السعودي، كما ستكون استغلالًا لبيان المصالحة الذي صدر بين الناديين أمس الخميس بإنهاء القضية العالقة بينهما.

فهد المولد الخليفة المثالي لـ حمدالله في النصر

ويعد انضمام فهد المولد إلى النصر بمثابة الحلم الأكبر التي تسعى إدارة صفوان السويكت إلى تحقيقه كما أن الاتحاد لن يُمانع رحيل المولد وذلك بسبب مشاكله مع إدارة أنمار الحائلي مؤخرًا حيث طالب بمستحقاته المالية المتأخرة، التي وصلت قيمتها إلى 12 مليون ريال.

وكان عبدالمحسن الجحلان الناقد الرياضي في قناة 24 الرياضية، انتقد حمدالله واتهمه بمحاولة ابتزاز النصر خلال الفترة الحالية، وذلك للحصول على راتب مالي كبير.

النصر يعرض 3 لاعبين على الاتحاد

وفي سياق آخر، كان المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ النصر، استقر على رحيل كل من حمد آل منصور ويحيى الشهري وعبدالعزيز الجبرين، حيث أخرج الثلاثي من حساباته للموسم الجديد 2020/2021.

وبالتالي قامت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، بـ عرض اللاعبين الثلاثة على نادي الاتحاد وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد أعطى الضوء الأخضر لضم كل من عبدالعزيز الجبرين وحمد آل منصور، بينما رفض فكرة ضم يحيى الشهري.

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