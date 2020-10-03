النصر يتعادل بهدف لمثله مع بيرسبوليس بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر وبيرسبوليس الإيراني بالتعادل الإيجابي؛ بهدف لكل فريق في دور الـ4 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الثانية والأربعين عبر ضربة رأسية لفريق بيرسبوليس.

تشكيلة النصر الرئيسية:

وجاء تشكيل العالمي الرئيسي مكونًا من: “برادلي جونز، عبدالله مادو، عوض خميس مايكون، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، عبدالرزاق حمدالله”.

أما التشكيلة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز الدوسري، مختار علي، أيمن يحيى، عبدالفتاح آدم، أسامة الخلف، عبدالرحمن الدوسري، فراس البريكان”.

الغنام أفضل لاعب في الأسبوع:

وقبل مباراة بيرسبوليس، تُوج سلطان الغنام ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ العالمي، بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد تألقه الملفت في مباراة الأهلي في دور الثمانية بالبطولة الآسيوية.

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