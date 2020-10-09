النصر يستأنف ضد قرار رفض الاحتجاج رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أصدرت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بيانًا رسميًا، قبل قليل، بعد رفض الاحتجاج الذي تقدمت به مؤخرًا ضد بيرسبوليس الإيراني.

النصر يستأنف

وجاء البيان كالتالي: “يؤكد مجلس إدارة النصر على استكماله لكافة الإجراءات النظامية في الاحتجاج المرفوع ضد بيرسبوليس الإيراني من خلال تسليم ورقة الاحتجاج خلال ساعتين بعد نهاية المباراة ودفع الرسوم وتقديم مذكرة الاحتجاج الرسمية في غضون 48 ساعة وهي الفترة الزمنية المحدد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفقًا للمادة 59”.

وتابع في البيان الذي نشره حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وحيث إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي قد أرسلت منطوق القرار برفض الاحتجاج لأسباب موضوعية وليس كما يزعم البعض لأسباب شكلية عليه فإن إدارة نادي النصر تؤكد استكمالها للحقوق النظامية المكفولة باللوائح والأنظمة”.

وأضاف بيان النادي: “سيتم طلب الحيثيات ثم استئناف القرار لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي والرفع لمحكمة التحكيم الرياضية “كاس” في سويسرا عند الحاجة وفق ما تنص عليه الأنظمة، كما تشكر الإدارة وقفة الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة ياسر المسحل على جهودهم في هذه القضية”.

الانضباط ترفض الاحتجاج رسميًا

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا برد الاعتراض المقدم من العالمي، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

وكانت إدارة السويكت قد تقدمت باحتجاج للاتحاد الآسيوي، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة، ورد النادي الإيراني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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