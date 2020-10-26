النصر يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى جدة، استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم غد الثلاثاء.

النصر في جدة:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة العالمي إلى جدة، وتمنى التوفيق للاعبي الفريق الأول في مباراة الغد.

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، حيث أدى اللاعبون تدريبات لياقية، ثم تركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد النصر على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي يُعاني والأهلي يتألق:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج قبل مباراة الأهلي ضد النصر المرتقبة، حيث إنه بدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهزيمتين أمام الفتح والتعاون.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز حتى الآن، حيث نجح في تحقيق الفوز على الباطن والوحدة في أول جولتين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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