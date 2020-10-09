النصر يعود من جديد للتفكير في ضم مسعود أوزيل

المواطن - محمد سمعه

عاد نادي النصر من جديد للتفكير في ضم الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب نادي آرسنال الإنجليزي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لـ Tahoma فإن النصر أرسل عرضًا خياليًّا لفريق آرسنال وذلك لضم أوزيل، الذي أصبح خارج حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز.

تفاصيل عرض النصر لضم مسعود أوزيل:

وفي سبتمبر الماضي، كانت تقارير صحافية تركية قالت: إن النصر عرض على أوزيل 20 مليون دولار أمريكي كراتب سنوي لضمه للعالمي، وذكرت التقارير حينها أن النصر سيُعامل اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية معاملة خاصة.

مسيرة مميزة لـ أوزيل:

وإذا نجح العالمي في ضم أوزيل، والقدوم به لـ الدوري السعودي فستكون صفقة من العيار الثقيل؛ كون أوزيل واحدًا من أشهر لاعبي كرة القدم بالعالم وسبق له اللعب مع ريال مدريد الإسباني، وتُوج أيضًا بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في عام 2014.

وكان مسعود أوزيل صاحب الأصول التركية، رفض تمثيل منتخب تركيا ولعب مع الفئات السنية للمنتخب الألماني وصولًا للمنتخب الأول.

ويُعاني أوزيل بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع الجانرز، حيث لم يشارك في مباراة ليفربول في بطولة الدرع الإنجليزي التي أُقيمت يوم 29 أغسطس الماضي.

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