النصر يفقد الفرصة في نيل 7.5 ملايين ريال

المواطن - محمد سمعه

خسر نادي النصر بطاقة الصعود إلى الدور النهائي من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الخسارة في دور الـ4 أمس السبت من فريق بيرسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية.

ولو كان العالمي نجح في الصعود إلى النهائي لكان نال 7.5 ملايين ريال وهي قيمة المكافأة التي يمنحها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكل طرف من طرفي النهائي.

النصر يتقدم وبيرسبوليس يتعادل

وكان العالمي تقدم في الدقيقة الـ36 من الشوط الأول عبر نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء، ثم تعادل مهدي عبدي لنادي بيرسبوليس من ضربة رأسية.

ولجأ الفريقان لـ ركلات الترجيح حيث حسمها بيرسبوليس لمصلحته.

تعليق فيتوريا بعد خسارة أصفر العاصمة

وفي سياق آخر، علّق البرتغالي روي فيتوريا مدرب العالمي على خسارة النصر لبطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ضد فريق بيرسبوليس الإيراني.

وتحدث فيتوريا قائلًا: “مباراة أمس كانت صعبة للفريقين، قاتلنا وحاربنا وسنحت لنا فرص للتسجيل، لكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف فيتوريا: “أقدم التهنئة لنجوم العالمي على كل ما قدموه وفعلوه، لكننا سنواصل عملنا من أجل الفرص القادمة”.

وتابع فيتوريا: “شاهد الجميع، العالمي في البطولة كيف ظهر وماذا قدم، فخور بلاعبي العالمي، وفريقنا به الكثير من العناصر المميزة الواعدة وسنعمل من أجل وضع بصمة مختلفة”.

وواصل مدرب العالمي قائلًا: “سنبدأ من اليوم التجهيز لهدفنا التالي، طريقة عملنا وفلسفتنا هي التجهيز لكل مباراة من أجل الفوز وليس غيره”.

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