النصر يُخطط للإطاحة بـ فيتوريا والاستعانة بمدرب الهلال السابق

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، قد استقر على إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الكروي الأول مع تحديد بديله خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة “الخليج” الإماراتية أن إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت فكروا في التعاقد مع المدرب الروماني لوران ريجيكامب المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بـ الهلال، والمدرب السابق لنادي الوصل الإماراتي.

وأضافت الصحيفة الإماراتية على أن ريجيكامب كان متساهلًا مع إدارة النصر ورحب بتدريب العالمي، على الرغم من تدريبه الغريم نادي الهلال، ويرجع ذلك لرغبته في العودة والتدريب من جديد في الدوري السعودي للمحترفين.

أرقام المرشح لتدريب النصر مع الهلال

وكان ريجيكامب المرشح لتدريب العالمي، درب الهلال في موسم 2014/2015، حيث تولى المسؤولية الفنية لـ الهلال في 24 مباراة، فاز في 13 مباراة وخسر 5 وتعادل في 6 مباريات، بينما سجل الهلال في عهده 40 هدفًا وسكنت الشباك الهلالية 19 هدفًا فقط.

مباراة الأهلي الفرصة الأخيرة لـ فيتوريا

وتعد مباراة الأهلي غدًا في نصف نهائي كأس الملك، الفرصة الأخيرة للمدرب روي فيتوريا، حيث لو خسر النصر بطاقة التأهل للدور النهائي فبنسبة 90%، ستتم إقالة فيتوريا عقب المباراة.

وكان ريجيكامب فسخ عقده مؤخرًا مع نادي الوصل الإماراتي بعد أن تولى تدريب النادي في عام 2018 قادمًا من فريق الوحدة الإماراتي.

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