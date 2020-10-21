النصر يُعاني من غياب 7 لاعبين ضد التعاون

المواطن - محمد سمعه

سيدخل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مباراة التعاون غدًا الخميس دون 7 لاعبين، حيث يتقابل الفريقان في الجولة الثانية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وسيغيب عن العالمي 7 لاعبين وهم “عبدالرزاق حمدالله، نور الدين أمرابط، بيتي مارتينيز، مايكون بيريرا، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالفتاح عسيري”.

سبب غياب عبدالفتاح عسيري عن مباراة النصر والتعاون:

وكان الإعلامي الرياضي والناقد علي العنزي قال اليوم الأربعاء: إن روي فيتوريا مدرب العالمي، قرر إراحة عبدالفتاح عسيري وعدم إشراكه في مباراة التعاون خوفًا من عودة الإصابة له، حيث شارك في مران واحد فقط مع لاعبي العالمي، وسيكون جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة ضد الأهلي في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل.

3 مباريات غدًا في دوري المحترفين:

وتقص 3 مباريات غدًا الخميس، شريط افتتاح الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 بإقامة 3 مباريات في أبها وبريدة وجدة.

ويستضيف فريق أبها نظيره الهلال في الرابعة إلا ثلثًا عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، فيما يحل النصر ضيفًا على التعاون في تمام السادسة وخمس دقائق مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويختتم فريقا الأهلي والوحدة مواجهات اليوم الأول من الجولة عندما يلتقيان في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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