النصر يُغير خطته مع يحيى الشهري بسبب الهلال

المواطن - مروة نبيل

تعتزم إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت تأجيل توقيع المخالصة المالية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، يحيى الشهري بسبب نادي الهلال.

النصر يُغير خطته مع يحيى الشهري

وكانت إدارة النصر تستعد لتوقيع مخالصة مالية مع يحيى الشهري صاحب الـ30 عامًا، حيث ينتهي عقده مع العالمي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، ولكنه خرج من حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأشارت مصادر لـ”جول”، إلى أن إدارة النصر قامت بسحب رقم 8 من الشهري، ومنحه للوافد الجديد عبدالمجيد الصليهم، تمهيدًا لتوقيع مخالصة مالية معه، ولكنها تراجعت عن قرارها بعدما دخل اللاعب في دائرة اهتمامات الهلال.

الشهري يرفض المقايضة

وأضافت المصادر: “النصر يريد مقايضة الشهري بلاعب نادي القادسية عبدالمحسن القحطاني لقطع طريق انتقال اللاعب للزعيم، إلا أن صاحب الـ30 عامًا يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية”.

وتابعت المصادر: “الشهري اشترط على إدارة العالمي إما الاستمرار مع الفريق أو توقيع مخالصة مالية، بجانب حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تبلغ قيمتها 8.5 مليون ريال”.

وانضم الشهري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صيف عام 2013، قادمًا من الاتفاق، ولعب بقميص العالمي 179 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 25 هدفًا، وصنع 31 آخرين.

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