النصر يُنهي تحضيراته لمواجهة بيرسبوليس وعينه على العالمية الثانية

المواطن - محمد سمعه

اختتم الفريق الكروي الأول لـ نادي النصر، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة الغد ضد فريق بيرسبوليس الإيراني في دور الـ4 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وذكر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” أن المدرب روي فيتوريا طبّق عددًا من الجمل التكتيكية قبل مواجهة فريق بيرسبولس.

وستنطلق المباراة بين الفريقين غدًا في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد بيرسبوليس:

وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي ضد بيرسبوليس مكونًا من: “برادلي جونز، عوض خميس، مايكون، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، بيتي مارتينيز، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، عبدالرزاق حمدالله”. وكان العالمي تأهل إلى دور نصف النهائي، وذلك بعد تخطي عقبة فريق الأهلي في دور الثمانية بثنائية دون رد أحرزها كل من الأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب عبدالفتاح عسيري. وتحدث عبدالعزيز بغلف عضو شرف نادي النصر الذهبي عن نقطتين هما مصدر قوة فريق بيرسبوليس الإيراني، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا السبت في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020. رسالة بغلف لجماهير العالمي: وكتب بغلف عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس: ”يخوض عالمي آسيا الأول، وممثل الوطن.. فارس نجد، مباراة صعبة ومصيرية أمام الفريق الإيراني القوي بدنيًّا ولياقيًّا”. وأضاف عضو شرف العالمي: “يسعى من خلالها نصر الأمجاد إلى الوصول للعالمية الثانية، ولن يتحقق ذلك بعد توفيق الله إلا بالإصرار والروح والتحدي لبلوغ الهدف، نثق في نجومنا وأبطالنا لإسعادنا”.

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