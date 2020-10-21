النصر يُودع عبدالعزيز الجبرين بمقطع فيديو

المواطن - محمد سمعه

ودع الحساب الرسمي لنادي النصر في موقع “تويتر” اللاعب عبدالعزيز الجبرين بمقطع فيديو نُشر عبر حساب النادي، وذلك بعد اقترابه من الانضمام للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، فضّل الاستغناء عن الجبرين؛ وذلك بسبب عدم مشاركته بصورة منتظمة مع العالمي في المباريات الأخيرة.

ونشر حساب النصر مقطع فيديو لـ الجبرين وهو يتحدث عن عشقه للعالمي، بالإضافة لأبرز أهدافه التي سجلها بقميص أصفر العاصمة في المواسم الأخيرة.

النصر يُوقع مخالصة مالية مع عبدالعزيز الجبرين:

ووقعت إدارة نادي النصر وقعت مخالصة مالية أمس الثلاثاء مع الجبرين بعد خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، كما أنه لم يُشارك بشكل مستمر تحت قيادته.

يذكر أن الجبرين انضم لنادي النصر في عام 2014 وظل لاعبًا بالفريق الكروي الأول حتى عام 2020، كما سبق له وأن لعب مع نادي الرائد خلال الفترة من 2010 حتى 2014.

وتُوج عبدالعزيز الجبرين بلقب الدوري السعودي موسمي 2014/ 2015 و 2018/ 2019، بالإضافة للفوز بلقب كأس السوبر السعودي في يناير 2020 على حساب نادي التعاون.

ووصل الجبرين إلى جدة، أمس الثلاثاء، ووقع على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة موسمين، وسط طموحات بالظهور بشكل مميز مع العميد ومساعدته على تحسين النتائج.

رسالة بغلف إلى الجبرين:

وبات وسم عبدالعزيز الجبرين ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وتفاعل معه عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف، وقال: “كل التوفيق لك في مشوارك الجديد ..ما قصرت وشكرًا من القلب على ما قدمته خلال مسيرتك مع العالمي”.

وكتب المتحدث باسم النصر سابقًا، عبدالله بن زنان: “شكرًا من القلب أيها النجم المبدع قدمت الكثير لناديك وجمهوره تعاملت معك شخصيًّا داخل النادي ووجدتك قمة الرقي والأخلاق.. تمنيت بقاءك في ناديك العالمي ولكنها الأقدار التي لا نملك معها سوى الصبر، حفظك الرحمن وسدد خطاك أينما كنت”.

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