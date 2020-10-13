النفط يرتفع مجدداً وبرنت عند 42.06 دولار للبرميل

المواطن - متابعة
صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ترقب صدور تقرير “أوبك” الشهري لمستويات الإنتاج عن سبتمبر، ووسط متابعة مستويات المعروض في خليج المكسيك عقب تراجع حدة إعصار “دلتا”، وفي النرويج مع انتهاء إضراب عمال قطاع الطاقة.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 5% في العام الجاري، وسط تقديرات بانخفاض استهلاك الفحم بنسبة 7% والنفط بنحو 8%، وفقا لـ”رويترز”.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.8% إلى 42.06 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.8% عند 39.75 دولار للبرميل.
ذات صلة :
الموانئ السعودية تسجل نمواً قياسياً خلال سبتمبر
إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 37.8 مليون والوفيات مليون و80 ألفاً
هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
فيديو.. حريق هائل يلتهم مجموعة أشجار في وادي بيش بجازان
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments