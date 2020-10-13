النفط يرتفع مجدداً وبرنت عند 42.06 دولار للبرميل

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ترقب صدور تقرير “أوبك” الشهري لمستويات الإنتاج عن سبتمبر، ووسط متابعة مستويات المعروض في خليج المكسيك عقب تراجع حدة إعصار “دلتا”، وفي النرويج مع انتهاء إضراب عمال قطاع الطاقة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 5% في العام الجاري، وسط تقديرات بانخفاض استهلاك الفحم بنسبة 7% والنفط بنحو 8%، وفقا لـ”رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.8% إلى 42.06 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.8% عند 39.75 دولار للبرميل.

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