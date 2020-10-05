النفط يصعد 2% مع تلميح أطباء ترامب إلى خروجه من المستشفى

المواطن - متابعة

زادت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا الذي أثار ذعراً على نطاق واسع.

وقلصت المعلومات الجديدة عن صحة ترامب حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية، وهو ما دفع برنت للصعود إلى 40.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، إذ ربح 84 سنتاً بما يعادل 2.1 بالمئة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتاً، أو 2.5 بالمئة، إلى 37.96 دولار للبرميل.

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