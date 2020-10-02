النمسا: على أردوغان أن يعي الخطوط الحمراء

المواطن - متابعة

طالبت النمسا بضرورة توضيح الخطوط الحمراء أمام أردوغان، ووقف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

من جهته أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ضرورة فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا.

وقال كورتس – في تصريح صحفي اليوم الخميس – إن “سلوك تركيا المخالف للقانون الدولي تجاه دول الاتحاد الأوروبي وهي اليونان وقبرص يتطلب رد فعل واضح.

وأضاف أنه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقف عن ممارسة سياساته العدوانية، وطالب بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار كورتس إلى أن التعامل مع الصحفيين والسياسيين المعارضين في تركيا أمر لا يطاق، موضحًا أنه “من غير المقبول” أن تستخدم تركيا “المهاجرين كأسلحة” ضد أوروبا، لافتًا إلى أن عدم الرد على الاستفزازات التركية لا يؤدي إلى وضع حد لسوء السلوك التركي بل على العكس تتمادى في نفس الممارسات.

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