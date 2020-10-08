النيابة العامة : السجن عام والغرامة 30 ألف ريال عقوبة انتحال صفة المحامي

المواطن - الرياض

جددت النيابة العامة التأكيد على العقوبات التي يتضمنها نظام المحاماة لمن ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.

وقالت النيابة العامة إن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تُعزز سبل الشراكة العدلية، وتُنمي الوعي القانوني المجتمعي، وتسمو بالثراء المعرفي، ويُشترط لمزاولتها اشتراطات يجب تلبيتها في ممارسة هذه المهنة، ويُحظر انتحال صفة المُحامي أو الممارسة لها خلافًا لأحكام نظام المحاماة.

وأضافت أن من ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة دون سند نظامي يعاقب بالسجن عام والغرامة بما يصل إلى 30 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين.

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