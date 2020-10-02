النيابة توضح عقوبة امتناع الوالدين عن تنفيذ أحكام الحضانة

المواطن - الرياض

أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تمتد لصالح المحكوم لهم بأحكام صادرة في شأن الحضانة أو الولاية أو الزيارة لحالات الامتناع أو المقاومة أو التعطيل من الوالدين -أو غيرهما- للتنفيذ لهذه الأحكام.

وبينت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر، إلى أن ذلك يأتي تعزيزًا للحقوق الأسرية ورعاية للضمانات المكفولة للطفل ومن في حكمه.

وأكدت النيابة العامة، أن كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر.

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